Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, представила новый трек "Девочки рулят".
Соответствующее аудио опубликовано на YouTube-канале артистки.Читайте такжеДерзкая Надя Дорофеева выпустила новую песню (аудио)
"Этой песней я хочу сказать всем девушкам - вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные! Наша с вами миссия – идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми! Любить и быть любимыми", - написала Каменских на своей странице в Instagram.
Настя добавила, что эта песня войдет в ее новый альбом "Красное вино", на который уже начался предзаказ.
И уже совсем скоро, 18 марта, в свет выйдет видеоработа на песню "Девочки рулят".
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