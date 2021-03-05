"Девочки рулят" – это новый манифест всех отрывных девчонок.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, представила новый трек "Девочки рулят".

Соответствующее аудио опубликовано на YouTube-канале артистки.Читайте такжеДерзкая Надя Дорофеева выпустила новую песню (аудио)

"Этой песней я хочу сказать всем девушкам - вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные! Наша с вами миссия – идти по жизни кайфуя, наслаждаться каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми! Любить и быть любимыми", - написала Каменских на своей странице в Instagram.

Настя добавила, что эта песня войдет в ее новый альбом "Красное вино", на который уже начался предзаказ.

И уже совсем скоро, 18 марта, в свет выйдет видеоработа на песню "Девочки рулят".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко