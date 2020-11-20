Певица выпустила клип на песню "Горит".

Украинская певица Надя Дорофеева решила уйти в сольное плаванье.

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Она уже успела записать новый трек "Горит", и выпустила на него клип. На кадрах Надя предстала в откровенных нарядах, которые подчеркивают ее сексуальность.

До презентации клипа она часто публиковала в Instagram фото, которые были сделаны в процессе съемок. Фанаты с нетерпением ждали, когда уже клип можно будет посмотреть. Не сомневаемся, что ее первый трек станет хитом.

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Автор: Диана Могилевич