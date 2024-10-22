На Киевстар ТВ эксклюзивно выйдет 'Конотопская ведьма' в оригинальной версии без цензуры

Самый кассовый украинский хоррор "Конотопская ведьма" вскоре появится на Киевстар ТВ в оригинальной версии. Платформа кино и телевидения уже открыла предпродажу на фильм.

Украинский мистический фильм ужасов "Конотопская ведьма" производства студии FILM.UA Group появится на Киевстар ТВ 30 октября. Платформа кино и телевидения станет эксклюзивным транслятором оригинальной версии без цензуры, где оккупанты говорят на русском языке.

С 22 августа "Конотопская ведьма" бьет рекорды украинского кинопроката и уже собрала более 55,5 миллиона гривен, став самым кассовым отечественным фильмом ужасов. Более того, лента всколыхнула украинский кинорынок своей широкой маркетинговой кампанией с привлечением большого количества партнеров.

На Киевстар ТВ зритель сможет выбрать между двумя версиями фильма - кинотеатральной и оригинальной. Особенностью оригинальной версии без цензуры станут реплики актеров, которые играли россиян, без украиноязычного дубляжа, то есть в оригинале.

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"Киевстар ТВ является платформой с наибольшим количеством украинского контента, поэтому мы гордимся, что диджитал-премьера "Конотопской ведьмы" состоится у нас. Жанр хоррора часто является фаворитом среди зрителей, а такая колоритная и актуальная история, уверена, найдет отклик у аудитории платформы", - прокомментировала СМО Киевстар ТВ Виктория Максимчук.

Смотрите "Конотопскую ведьму" на Киевстар ТВ с 30 октября.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

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