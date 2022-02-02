"Мы все мертвы": почему весь мир сходит с ума по южнокорейскому сериалу (обзор)

Весь мир буквально одержим южнокорейскими сериалами. Очередное тому подтверждение - первые позиции по просмотрам на Netflix дорамы "Мы все мертвы" сразу после выхода кровавого сериала в начале 2022 года. Такими же успешными стали и вышедшие ранее в Южной Корее многосерийные ленты "Игра в кальмара" и "Зов ада".

Не успел сериал "Мы все мертвы" выйти онлайн на Netflix 28 января, как моментально возглавил чарты в 46 странах мира. 12-серийная лента столь кровавая, что кажется, как будто смотришь сплошное месиво из тел зомби.

УНИАН рассказывает, стоит ли смотреть кровавый экшен о выживании учеников в "оккупированной" ходячими мертвецами школе.

Сюжет сериала "Мы все мертвы"

На первый взгляд, "Мы все мертвы" - незатейливый сериал о зомби-апокалипсисе. Все предельно ясно и не впервые использовано в сериале (вспоминаем тех же "Ходячих мертвецов"). Но нет, здесь все намного глубже.

Зритель становится свидетелем того, как обычная школа оказывается в центре всех новостей из-за вспышки зомби-вируса. И тут начинается самое интересное, ведь ученики попали в настоящую ловушку и вынуждены бороться за выживание. Иначе – смерть либо превращение в инфицированное чудовище. 3, 2, 1… Беги и спасайся либо тебя ждет пугающее всех окружающих перевоплощение из-за укуса зомби.

В этой южнокорейской дораме нашлось место и любовным линиям, да-да, она здесь не одна, и взгляду со стороны на настоящие семейные ценности, и крепкой дружбе, и предательству, и, конечно же, соперничеству в таких жестких условиях.

Кто из героев "Мы все мертвы" сможет достойно пройти зомби-испытание и вернуться к прежней жизни? И вообще, реально ли это в этом зомбилэнде.

Почему "Мы все мертвы" бьет рекорды по просмотрам: феномен сериала

Поспешу разочаровать любителей кровавых хорроров: это так себе ужастик. Хотя сцен с ходячими мертвецами здесь хоть отбавляй, они не пугают. Наоборот, с интересом наблюдаешь, как одним персонажам удается избежать превращения в зомби либо почему другие становятся полулюдьми-полузомби. В каждой сцене зритель как будто пытается прощупать, как далеко готов зайти каждый из героев сериала "Мы все мертвы", чтобы выжить.

Дорама затягивает с первой серии, от просмотра сложно оторваться, ведь в нем масса отсылок и подтекстов. Это сериал-пародия на современное подрастающее поколение, живущее в мире, правила которого зачастую диктуют соцсети. Символично, что заражённый зомби-вирусом хомяк находится в металлическом ящике (отсылка к гаджетам, это ведь тоже своего рода ящик - зомбирующий). Трупный запах от нового преподавателя биологии также своеобразный символ. Он, буквально погубивший сына, потерял смысл жизни и превратился в человеческую труху.

В сериале много отсылок к нашим "коронавирусным" реалиям: и изрядно надоевшие COVID-тесты, и самоизоляция, и теории о происхождении вируса. А еще шоураннеры показали южнокорейские "Новые Санжары": после введения военного положения началась эвакуация населения из Хесана, и тут жители столкнулись с до боли знакомой ситуации украинцам, эвакуированным из Китая в феврале 2020 года. Помните, как их "радушно" встречали в Новых Санжарах Полтавской области?

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А начался весь зомби-кошмар, вы не поверите, из-за буллинга. Не будем спойлерить, но именно он вдохновил одного из персонажей сериала создать вирус.

Удалось ли "Мы все мертвы" переплюнуть "Игру в кальмара"?

Повторить успех мегапопулярного сериала "Игра в кальмара" - задача не из легких. И, конечно же, создатели "Мы все мертвы" отметились хорошей попыткой, но не дотянули. Ни сюжетно, ни по персонажам, ни по визуалу. Все вышеупомянутое недо-, а вот с кровавыми сценами, временами совсем нелогичными, перебор.

Во-первых, каждую серию "Мы все мертвы" можно было сократить до 30 минут вместо "смакования" кровавыми сценами целый час. Местами все затянуто и скучновато. Чего никак не скажешь об "Игре в кальмара". Во-вторых, герои сериала запоминаются, но они прописаны очень бледно, это отнюдь не "Игра в кальмара", где персонажи столь сильные, выпуклые и многогранные, что сыгравшие их актеры получили мощную армию фанатов после выхода дорамы. В-третьих, визуальная составляющая нового южнокорейского сериала скудна, все серо, монотонно и слишком кроваво. В нашумевшем "кальмаре" все было очень стильно, эстетически правильно, хоть без крови, помним, тоже не обошлось.

А еще однозначно подвела аудиосоставляющая: ни цепляющего саундтрека, ни достаточно драматической и подходящей музыки в сценах сериала.

Будет ли второй сезон сериала "Мы все мертвы"?

Судя по открытой финальной сцене, зрителям стоит ждать второй сезон кровавого сериала. Ведь даже слова одной из главных героинь свидетельствуют о том, что продолжение будет. "Еще увидимся", — говорит она. Так что ждем новостей от шоураннеров.

Ольга Робейко