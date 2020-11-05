Артисты представили яркий клип.

Украинский певец MONATIK выпустил новый яркий клип на песню "ритмоLOVE".

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Вместе с ним над клипом работали Lida Lee и NiNO. Режиссером видео стала Таню Муиньо, а оператором - Никита Кузьменко.

В клипе представили тренды этого сезона - роборука, инсталляция из светодиодных астер, программируемая лента-скакалка из led-материалов, гипнотизирующие эффекты и лазеры.

"РитмоLOVE" — это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила - одно чувство... Ритма", - сказал Монатик.

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Автор: УНИАН