Андрей Лидаговский и Ирма Витовская вернулись к своим ролям в "Мои мысли тихие 2".

В Киеве 1 апреля 2021 года в пресс-центре УНИАН презентовали первый трейлер второй части украинской трагикомедии "Мои мысли тихие" от режиссера Антонио Лукича, которая в 2020 году стала настоящим прорывом для украинского кино и собрала множество международных наград и номинаций.

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Напомним, сюжет первой части фильма базировался на непростых отношениях молодого парня Вадима и его матери Галины в блестящем исполнении Андрея Лидаговского и Ирмы Витовской-Ванца. Парень, работающий звукорежиссером, пытался отыскать свое место в жизни. Для этого ему нужно было всего лишь записать звуки редких украинских птиц, что дало бы ему шанс отправиться в Канаду строить новую жизнь. А помогать в этом ему вызвалась довольно своеобразная мама, которая работает таксисткой и ищет свое собственное счастье заграницей.

События второго фильма происходят через несколько лет после первой части. Вадим все же остался в Украине, и, похоже, жизнь у него наладилась - есть работа и появилась любимая девушка, с которой он планирует построить долгую и счастливую жизнь. Однако однажды все пошло наперекосяк, когда к парню в гости "всего на неделю" подлечить зубы из Бельгии приехала мать...

Во второй части "Мои мысли тихие" зрителям обещают еще больше драмы, шуток о высоком росте, глубинные риторические вопросы, абстрактные кадры с глубоким символизмом и автоцитаты.

Кроме Лидаговского и Витовской, в фильме появились несколько новых персонажей. Так, невесту Вадима играет студентка КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого Каролина Мруга, которую Антонио Лукич заприметил на съемочной площадке своего сериала "Секс, инста и ВНО". Для актрисы роль станет дебютом в полнометражном кино. В эпизодах продолжения также появится актриса, звезда шоу "Холостячка" и победительница проекта" Танцы со звездами" Ксения Мишина.

Съемки фильма проходили в Киеве. Часть сцен должна была быть отснята в Бельгии, однако из-за закрытых границ и карантинных ограничений этот этап производства поставлен на паузу. В трейлере говорится, что продолжение комедии выйдет в прокат "скоро, насколько это возможно", учитывая карантинные ограничения и пандемию.

"Первая часть буквально провоцировала нас на продолжение этой истории. Мы сознательно не делали клифгенгеров, но понимали, что история может получить естественное продолжение. Наш фильм называли "первой смешной украинской комедией", а сейчас мы хотим снять первый хороший украинский сиквел", - комментирует режиссер Антонио Лукич.

"Мои мысли тихие" - одна из самых успешных авторских комедий в истории украинского кино: фильм вышел в прокат в январе 2020 года и собрал аудиторию в 120 тысяч зрителей. Полнометражный дебют Антонио Лукича был впервые показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" удостоились специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). Лента была отмечена четырьмя премиями "Золотая Дзига" от Украинской киноакадемии: за лучшие фильм, женскую роль, сценарий и полнометражный дебют (премия "Открытие года").

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Автор: Марина Григоренко