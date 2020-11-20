Звезды сняли впечатляющий клип.

Известные певицы Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили клип на песню Prisoner.

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Девушки посвятили эту видеоработу своим экс-возлюбленным. В ролике появляется надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо". А заканчивается он отрывком из клипа Female Trouble. Его героиня говорит о том, что теперь она свободная женщина и может жить так, как хочет.

Клип появился на YouTube всего несколько часов назад, но уже набрал более 1,5 миллиона просмотров.

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Автор: Диана Могилевич