Клип уже вышел / Скриншот YouTube
Известные певицы Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили клип на песню Prisoner.
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Девушки посвятили эту видеоработу своим экс-возлюбленным. В ролике появляется надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо". А заканчивается он отрывком из клипа Female Trouble. Его героиня говорит о том, что теперь она свободная женщина и может жить так, как хочет.
Клип появился на YouTube всего несколько часов назад, но уже набрал более 1,5 миллиона просмотров.
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