Съемки ленты должны были стартовать летом 2020 года, если бы не пандемия.

Популярный герой киновселенной Marvel, а также один из основных персонажей «Стражей Галактики» Звездный Лорд появится в фильме студии «Тор 4: Любовь и Гром».

Читайте также"Хищные птицы" и "Плохие парни навсегда": составлен рейтинг самых кассовых фильмов 2020-гоОб этом сообщил исполнитель этой роли Крис Прэатт, опубликовав видео в Instagram.

На ролике актер беседует с коллегой по киновселенной Томом Холландом (Человек-паук) и сообщает, что на следующей неделе отправится в Австралию на съемки. При этом он уточнил, означает ли это, что Звездный Лорд появится в «Торе 4».

«О, да. Наверное, я не должен был этого говорить».

«Тор 4: Любовь и Гром»: что известно

Тора в новом фильме снова сыграет Крис Хемсфорт.

В картине появится Кристиан Бэйл в роли антагониста.

Известно об участии в ленте Натали Портман, Тесси Томпсон и Тайки Вайтити, который еще выступит и в качестве постановщика картины.

Съемки должны были стартовать летом 2020 года. Однако планы нарушила пандемия коронавирус. В результате студия Marvel перенесла релиз фильма на 6 мая 2022 года.

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Автор: УНИАН