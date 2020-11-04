Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV запишет саундтрек к российскому сериалу "Перевал Дятлова".
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Согласно сюжету, группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибает. Затем начинается расследование дела. Стоит отметить, что все герои сериала - это реальные люди. Их биографии воссозданы с документальной точностью.
Единственными вымышленными персонажами являются майор КГБ Олег Костин и двое его приближенных. Действия сериала перенесут зрителей в далекий 1959 год. Премьера состоится в ноябре 2020 года.
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