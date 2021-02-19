Актер рассказал, что пробы прошли хорошо, и он ожидал, что получит роль.

В новом эпизоде подкаста с Робом Лоу, гостем которого стал Мэттью Макконахи, актер рассказал, как упустил главную роль в фильме «Титаник», которая в итоге досталась Леонардо Ди Каприо.

Читайте такжеПремьера "Круэллы": Эмма Стоун станет диснеевской злодейкойАктер отметил, что все произошло непонятно. «Я читал сценарий с Кейт Уинслет, и было не очень похоже, что это прослушивание — они снимали, и выглядело так, будто это кинопробы. Потом мы ушли, и кто-то из руководства пошел за нами и сказал: „Все просто чудесно“. И вроде как обнял меня. И я думал, что роль моя», — поделился Макконахи.

Но вскоре Мэттью с удивлением узнал, что роль, на которую он пробовался, отдали Ди Каприо. «Я подумал: „Где мой агент? У него проблемы“. Потому что предложение мне так и не поступило», — рассказал актер.

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон пару лет назад рассказывал, как решил взять на главную роль Леонардо: «Сначала Мэттью читал эту роль. А потом мы встретились с Лео. Он пришел на интервью, и я заметил, что все наши сотрудницы оживились и присоединились к нам. Наша бухгалтер, наша охранница были там. Обычно такие встречи проходят один на один в офисе. Тогда я и подумал: а не взять ли мне этого парня?», передает popcornnews.

Роль главной героини Роуз, которая досталась Уинслет, режиссер изначально планировал дать Гвинет Пэлтроу. Ранее, комментируя свое решение взять других актеров на роль пары, Джеймс сказал, что Гвинет и Макконахи сами упустили свой шанс: «Они не выходили на связь, а потом заявили, что их персонажи недостаточно интересны. Они упустили свой шанс, а второго я не даю».

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Автор: УНИАН