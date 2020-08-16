Мадонне - 62: неизвестные факты и лучшие клипы со звездой
Сегодня, 16 августа, Мадонна отмечает 62-летие. Это мега-звезда, которая покорила музыкальные вершины. Но мы уверены, что вы многое о ней не знаете.
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Мадонна не умеет готовить. Единственное, что ей удается, так это рисовые кексы. Также она попала в Книгу рекордов Гиннесса. За 25-летнюю карьеру она выпустила 64 хита. Когда-то звезда набрала 140 баллов в IQ-тестировании. А это больше, чем у многих людей.
Интересно, что будучи подростком, Мадонна влюбилась в преподавателя балета, который был нетрадиционной ориентации. Он был старше ее на 30 лет.
La Isla Bonita
Hung Up
Girl Gone Wild
Die Another Day
Celebration
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