Рассказываем, какие фильмы на вечер или день после Нового года смогут подарить приятную атмосферу.

Что еще можно делать после Нового года, как ни смотреть фильмы онлайн, доедать салаты и лежать в теплой постели? УНИАН предлагает ТОП лучших комедий, которые можно оценить всей семьей или в одиночестве, а главное - хорошенько отдохнуть после праздника и перед рабочей неделей.

Шикарные фильмы онлайн в жанре комедии - список

Мы собрали лучшие фильмы, которые точно понравятся всем тем, кто громко и ярко отметил Новый год, а также тем, кто решил не устраивать пышных застолий, а приятно провести время с семьей. Так или иначе, 1 января - последний выходной у многих украинцев перед чередой рабочих будней, именно поэтому стоит отдохнуть и посмотреть комедии - фильмы, расслабляющие, но интересные.

Правила съема: метод Хитча (2005 год)

Популярный фильм, где Уилл Смит сыграл Алекса "Хитча" - мужчину, который может найти пару даже для самого "запущенного" случая среди представителей сильного пола. Однажды Хитч работает над тем, чтобы сбылись мечты нового заказчика - скромного бухгалтера, выбравшего своей целью гламурную звезду Аллегру Коул. Но вдруг он встречает серьезного противника - журналистку, которая ведет колонку сплетен, и следит за каждым шагом Аллегры.

Стажер (2015 год)

Если новые фильмы (те, которым не более 10 лет), бывают одновременно и сентиментальными, и смешными, и поучительными, то "Стажер" - точно один из них. Сюжет разворачивается вокруг главного героя Бена, который решает, что выход на пенсию - еще не конец жизни, и устраивается стажером в крупную компанию по производству одежды.

Любому зрителю будет забавно наблюдать, как пожилой мужчина пытается разобраться в новомодных гаджетах, словах и терминах, а также становится чуть ли не родным дедушкой для всех сотрудников компании. Более того, Энн Хэтэуэй и Роберт де Ниро в главных ролях покоряют своим актерским мастерством.

Обещать не значит жениться (2007 год)

Такие фильмы на вечер (комедии, вроде этой) - настоящая находка для любой девушки, которая хочет в Новом году поверить в любовь. Сюжет киноленты - история женатой пары, молодых людей, проживших вместе 7 лет и девушки в ожидании любви. Все эти три разных пути красочно описываются режиссером, дополняются фантастической игрой актеров. Дженнифер Энистон, Бен Аффлек, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон и другие звезды, исполнившие роли, не могут вызвать ничего, кроме восхищения в данной киноленте. В любом случае, во время просмотра фильма вы точно будете сопереживать героям, а может быть даже узнаете в них себя.

Терминал (2004 год)

Довольно старый, но интересный фильм с Томом Хенксом в главной роли, где он играет человека, оказавшегося запертым в терминале аэропорта. Все дело в том, что пока его герой Виктор Наворски находился в аэропорту США, в его стране началась война и оказалось, что он теперь - человек с паспортом несуществующего государства. Так Наворски вынужден жить в терминале, вести там быт, зарабатывать на жизнь, пока война не кончится. Кроме забавных ситуаций, происходящих с главным героем, зритель позже узнает и то, почему Наворски вообще отправился за границу. И, поверьте, эта история поразит вас до слез.

Впритык (2010 год)

Герой этой комедии, которого сыграл Роберт Дауни мл., находится в командировке и узнает, что у его беременной жены начались схватки, и ее забрали в больницу. Любящий муж стремится быстрее попасть домой, но не смог попасть на самолет - в аэропорту какой-то взбалмошный актер устроил скандал. Однако этот артист предлагает взамен отвезти будущего папашу домой на машине, поэтому тот соглашается. С этого момента и начинается удивительная история путешествия двух людей из разных миров.

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