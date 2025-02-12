В украинский прокат фильм выйдет 17 апреля 2025 года.

Вышел первый трейлер психологического хоррора "Под замком" (Locked), который является англоязычным ремейком аргентинского фильме 4x4 2019 года.

В центре сюжета фильма – молодой воришка, который в ожидании легкой добычи проникает в роскошный внедорожник. Но вдруг двери авто запираются и он оказывается в ловушке смертельной игры. На связи с ним – загадочный незнакомец, который видит каждое его движение и предлагает выбор: выжить или заплатить за свои грехи. В этой машине нет случайностей, нет правил и нет выхода.

Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард ("Носферату", "Оно", "Дэдпул 2", "Варвар") и Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Дракула", "Тор", "Отец").

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Режиссером фильма выступил Дэвид Яровески, который до этого снял супергеройский фильм ужасов "Брайтберн".

В украинский прокат фильм выйдет 17 апреля 2025 года, сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution.

Отметим, это уже не первый ремейк аргентинского фильма 4x4 (который сам получил средние отзывы критиков) – в 2022 году также вышел снятый на его основе индийский триллер "Остерегайтесь воров".

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