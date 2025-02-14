День святого Валентина - отличный повод, чтобы посмотреть или пересмотреть лучшие романтические комедии, согласны?

Устроить волшебный киновечер в самый романтичный и нежный праздник года - очень даже неплохая идея. Что посмотреть? Конечно же, что-то про любовь. В подборке от УНИАН вы найдете комедии на вечер, которые, возможно, уже когда-то видели, но они стоят того, чтобы пересмотреть их еще раз. Если же не видели, обязательно посмотрите.

Комедийные фильмы о любви на День всех влюбленных

Любовь и прочие неприятности (2006)

Трипп (Мэттью Макконахи), молодой и обаятельный парень, который нравится девушкам и сам не пропустит ни одной юбки. Ему 35 лет, и он живет с родителями, от чего последние не в восторге - Триппу ведь пора жениться и заводить семью. На уговоры родных парень не поддается, и тогда они берут все в свои руки - знакомят его с очень хорошей девушкой Паулой (Сара Джессика Паркер), которая называет себя профессиональным мотиватором для таких как Трипп. Из этого что-то выйдет?.. То, что случится дальше, не ожидает никто.

Однажды в Вегасе (2008)

Все начинается по классике: Джой (Кэмерон Диаз) бросает ее любимый человек. Девушка в отчаяниии и, чтобы немного развеяться, решает ехать в Вегас - билеты туда она так и не подарила любимому. Что же, в это же время в "город греха" отправляется и Джек (Эштон Катчер) - чтобы развеяться после того, как его уволил с работы отец. Эти двое встречаются, а уже на следующее утро - просыпаются мужем и женой. Им бы сразу и развестись, но они случайно умудряются сорвать джек-пот в 3 млн. долларов... Что победит: любовь или жажда денег?

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Гуцулка Ксеня (2019)

Украинский романтический комедийный мюзикл. В карпатскую Ворохту в 1939 году приезжает потомок украинских эмигрантов Яро (Максим Лозинский). Нет, он не турист - у него задача похлеще: жениться, чтобы получить в наследство миллион долларов. Яро не может жениться на ком-попало - ему нужна "сознательная украинка". Но с кем бы он ни познакомился, у ничего не клеится. И тут он встречает Ксеню (Варвара Лущик)....

Чего хотят женщины (2000)

Хотели ли вы когда-нибудь прочитать чужие мысли? Что же, у вас есть такая возможность вместе с Ником Маршаллом (Мэл Гибсон), который работает в рекламном агентстве и слывет ловеласом. Его жизнь, несомненно, прекрасна, пока руководство не посылает ему нового босса - Дарси (Хэлен Хант), и просто в это же время Ник приобретает удивительную способность - читать женские мысли... Поможет ли это ему в жизни, работе и любви, как думаете? Старый добрый фильм из 2000-х стоит того, чтобы его посмотреть еще раз.

Любовь по правилам и без (2003)

Если хотите вспомнить фильмы о любви и страсти в уже зрелом возрасте, то этот фильм - как нельзя кстати.

Гарри Сэнборн (Джек Николсон) работает в музыкальной индустрии. Он немолод, но женщин любит очень, поэтому постоянно в поиске новых впечатлений (хотя имеет и жену, и любовницу). По воле судьбы после неудачного свидания он оказывается в загородном доме Эрики Барри (Даян Китон) - матери своей новой пассии. Эрика решает на несколько дней оставить Гарри у себя, чтобы полечить его. Но тот неожиданно для себя самого влюбляется...

Предложение (2009)

Романтическая комедия о серьезных фиктивных отношениях. Маргарет Тейт (Сандра Баллок) - один из руководителей в престижном издательстве. Ее многие не любят, но руководство довольно. До того момента, пока не оказывается, что Маргарет могут депортировать обратно в Канаду из-за просроченной визы. Ей ничего не остается, как заявить, что она выходит замуж за своего ассистента Эндрю Пэкстона (Райан Рейнольдс). Тот не вв восторге, но соглашается ради карьеры и везет "возлюбленную" знакомить с семьей...

Коза Ностра: мама едет

Украинская типичная мама - Влада Коза (Ирма Витовская) - отправляется в Италию к своей дочери. Та недавно родила, и новоиспеченная бабушка Влада решает помочь ей с ребенком. Но дочь отказывается от ее помощи. Не успевает бабушка расстроиться, как судьба сводит с другой семьей - ее в помощницы нанимает влиятельный мафиози...

Вам письмо (1998)

Романтическая комедия о двух конкурентах - Кэтлин Келли (Мэг Райан), владелицы небольшого книжного магазинчика, и Джона Фокса (Том Хэнкс), наследника крупной торговой сети, которая переманивает покупателей Кэтлин. Женщине очень непросто и ее единственная отдушина - переписка в сети с мужчиной, с которым она познакомилась недавно. Она и не догадывается, что это именно тот Джон Фокс, с которым она враждует. Впрочем, как и он. Что же произойдет, когда они узнают об этом?..

Ранее мы рассказывали, что подарить мужчине на 14 февраля по знаку Зодиака.

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