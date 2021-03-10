Адам Драйвер и Леди Гага / фото instagram.com/ladygaga

Известная американская певица Леди Гага показала фото со съемок фильма «Дом Гуччи» (House of Gucci) режиссера Ридли Скотта.

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На снимке она позирует вместе с актером Адамом Драйвером. Он играет Маурицио Гуччи, бизнесмена и бывшего главу модного дома Gucci.  Сама Леди Гага исполняет роль его жены Патриции Реджани.

«Синьор и Синьора Гуччи», - подписала снимок Гага.

Фильм «Дом Гуччи»: что известно

  • В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.
  • Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.
  • В картине также сыграют Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»), Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец»), Джек Хьюстон («Подпольная империя») и Рив Карни («Страшные сказки»).

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Автор: Катерина Шварц