Леди Гага показала фото со съемок фильма "Дом Гуччи"

На снимке она позирует вместе с актером Адамом Драйвером, которого недавно обвинили в нападении.

Известная американская певица Леди Гага показала фото со съемок фильма «Дом Гуччи» (House of Gucci) режиссера Ридли Скотта. Читайте такжеЗвезду "Брачной истории" обвинили в нападении на съемкахЗвезда поделилась фотографией в своем Instagram. На снимке она позирует вместе с актером Адамом Драйвером. Он играет Маурицио Гуччи, бизнесмена и бывшего главу модного дома Gucci. Сама Леди Гага исполняет роль его жены Патриции Реджани. «Синьор и Синьора Гуччи», - подписала снимок Гага. Фильм «Дом Гуччи»: что известно В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.

Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

В картине также сыграют Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»), Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец»), Джек Хьюстон («Подпольная империя») и Рив Карни («Страшные сказки»). Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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