Адам Драйвер и Леди Гага / фото instagram.com/ladygaga
Известная американская певица Леди Гага показала фото со съемок фильма «Дом Гуччи» (House of Gucci) режиссера Ридли Скотта.
Читайте такжеЗвезду "Брачной истории" обвинили в нападении на съемкахЗвезда поделилась фотографией в своем Instagram.
На снимке она позирует вместе с актером Адамом Драйвером. Он играет Маурицио Гуччи, бизнесмена и бывшего главу модного дома Gucci. Сама Леди Гага исполняет роль его жены Патриции Реджани.
«Синьор и Синьора Гуччи», - подписала снимок Гага.
Фильм «Дом Гуччи»: что известно
- В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.
- Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.
- В картине также сыграют Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»), Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец»), Джек Хьюстон («Подпольная империя») и Рив Карни («Страшные сказки»).
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