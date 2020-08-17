День рождения Скрябина: лучшие хиты исполнителя
11:21, 17 августа 2020Кино и музыка
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Певцу могло бы исполниться 52 года.
Скрябину могло бы исполниться 52 года / УНИАН
Украинский певец Кузьма Скрябин родился 17 августа 1968 года. Сегодня он мог бы праздновать свое 52-летие.
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Серьезным стартом в карьере было решение участников группы "Скрябин" записать песню "Чуєш біль". В 2000 году Кузьма начал набирать популярность. Через несколько лет он стал ведущим программы "Шанс" и "Шейканемо".
В 2006 году он начал выпускать собственные книги. А еще через два года создал женскую группу "Поющие трусы". К слову, Скрябин стал первым учителем группы DZIDZIO. Но 2 февраля 2015 года он попал в жуткое ДТП, в результате которого его жизнь оборвалась
"Мам"
"Старі фотографії"
"Дельфіни"
"Спи собі сама"
"Люди як кораблі"
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