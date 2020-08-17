День рождения Скрябина: лучшие хиты исполнителя

Певцу могло бы исполниться 52 года.

Украинский певец Кузьма Скрябин родился 17 августа 1968 года. Сегодня он мог бы праздновать свое 52-летие.

Читайте такжеМадонне - 62: неизвестные факты и лучшие клипы со звездой

Серьезным стартом в карьере было решение участников группы "Скрябин" записать песню "Чуєш біль". В 2000 году Кузьма начал набирать популярность. Через несколько лет он стал ведущим программы "Шанс" и "Шейканемо".

В 2006 году он начал выпускать собственные книги. А еще через два года создал женскую группу "Поющие трусы". К слову, Скрябин стал первым учителем группы DZIDZIO. Но 2 февраля 2015 года он попал в жуткое ДТП, в результате которого его жизнь оборвалась

"Мам"

"Старі фотографії"

"Дельфіни"

"Спи собі сама"

"Люди як кораблі"

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич