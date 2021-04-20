В тройке фаворитов Евровидения 2021 произошла ротация - прогноз букмекеров (фото)

Тройка лидеров остаётся прежней, но две страны-конкурсантки поменялись местами.

Согласно свежим прогнозам букмекеров, победу на Евровидении 2021 прогнозируют представительнице Мальты Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse. Читайте такжеФаворитка Евровидения 2021 прокомментировала прогнозы букмекеров (фото, видео)Новые прогнозы появились на международном сайте песенного конкурса. На втором месте оказалась Франция, которую представит Barbara Pravi. Она подвинула Швейцарию (Gjon's tears с песней Tout l'Univers), занимавшую ранее вторую позицию. Мальта Франция Швейцария Евровидение 2021: что известно Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Для участия в шоу все победители отборов представили новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум". Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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