17 января на 1+1 состоялась премьера новой мелодрамы "Крылья любви", известной в мире под названием "Дочь посла".

История "Крылья любви" рассказывает о нелегкой любви Наре и Саджара, которые хотят пожениться, но отец девушки выступает против этого союза и устраивает сумасшедшую авантюру, в результате которой Наре исчезает из жизни Саджара на много лет. И однажды их история начнется с чистого листа, но теперь киногероям придется пройти сложные испытания судьбы, чтобы получить свой шанс на счастье.

События в сериале разворачиваются на берегу Эгейского моря. Актриса Неслихан Атагуль воплотит роль Наре Челеби - дочь посла. Она - умная, сильная, женщина со стальным характером. Несмотря на трудности, с которыми она сталкивается, она никогда не сдается и изо всех сил пытается осуществить свои мечты.

Энгин Акюрек на экране предстанет в роли Саджара Ефеоглу. Он - сын бедного крестьянина, работавшего в оливковой роще. Теперь, когда он вырос, он сумел заработать достаточно состояния и купил оливковую рощу, в которой работал его отец. Саджар разрывается между своим гневом и милосердием, а также своим счастьем и болью, ведь не может смириться с поступком Наре.

Зрители также познакомятся с Гедизом Ишикли, мужчина по сюжету выходец из одной из старейших семей города Мугла. Его отец был одним из самых уважаемых мэров региона, и Гедиз стремится продолжить эту тенденцию. Он один из самых успешных предпринимателей, и в сериале предстанет бизнес-партнером Саджара. Впрочем, его роль в истории этим не ограничится. Какие коварные намерения скрывает персонаж, которого воплотит на экране турецкий актер Вмиг Кайгиралоглу, смотрите в эфире 1+1.

Читайте такжеNetflix снимет два сиквела комедийного боевика "Красное уведомление"Турецкая актриса Тюлин Язкан сыграет в сериале Менекше Ефеоглу – жену Саджара. Ведь в ту ночь, когда Наре снова внезапно вернется в город после длительного исчезновения, Саджар женится на другой. Менекше на первый взгляд кажется милой и приветливой, но на самом деле окажется очень жестокой в своих поступках и действиях, которые зрители увидят уже в ближайших сериях.

Гювен Челеби - отец Наре, он – посол, и очень важный человек в Европарламенте, но в то же время он скрывает слабость - увлечение азартными играми. Именно поэтому он затеял авантюру, которая навсегда изменила жизнь его дочери. Но почему отец разрушил жизнь единственной дочери, станет известно уже во время просмотра сериала.

Стоит отметить, что сериал "Крылья любви" получил награду в номинации "лучший сериал" кинофестиваля в Измире, Турция. Интересно также, что исполнительницу главной женской роли – Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина.

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