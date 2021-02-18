Эмма Стоун сыграет главную роль.

Появился первый официальный трейлер долгожданного фильма "Круэлла". Премьера назначена на 27 мая.

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Об этом сообщает popcornnews.

В главной роли будет актриса Эмма Стоун. Она станет диснеевской злодейкой из мультфильма "101 долматинец" Круэллой де Виль.

Картина происходит в 1970 году. В то время Круэла мечтала быть модельером. Но все ее детство прошло в бедности из-за смерти родителей. Чтобы хоть как-то выжить, она вступает в преступный сговор с Горацием и Джаспером.

По чистой случайности она попадет в компанию богатых и знаменитых людей. А один из рок-музыкантов поручит ей создать для него авторское украшение. И вот тогда начнется все самое интересное. Круэлла пойдет на все ради того, чтобы сбылась ее заветная мечта.

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Автор: УНИАН