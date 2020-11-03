Съемки фильма должны начаться уже в ноябре этого года.

Оскароносный актер Кристофер Уокен присоединился к актерскому составу нового драматического сериала под названием "Разрыв" от Apple.

Читайте такжеРежиссер "Дэдпула-2" снял рождественский рекламный ролик для AppleУокен сыграет роль главы отдела оптики и дизайна загадочной компании, передает 112.ua. Главную роль в сериале исполнит актер Адам Скотт ("Парки и зоны отдыха"). В драме также снимутся оскароносная актриса Патрисия Аркетт ("Отрочество") и Джон Туртурро ("Большой Лебовски").

Режиссером и исполнительным продюсером сериала выступит Бен Стиллер.

Детали проекта пока не раскрываются, однако, судя по синопсису, сериал с элементами триллера расскажет о компании Lumen Industries, которая стремится вывести баланс между работой и личной жизнью на новый уровень с помощью процедуры "разрыва", разделяющей воспоминания о работе и за ее пределами.

Съемки должны стартовать в ноябре этого года. Сериал выйдет на сервисе Apple TV+, но дата выхода не сообщается.

Уокен получил Оскар в 1979 году в номинации Лучшая мужская роль второго плана в фильме "Охотник на оленей". А в 2003 году он получил премию BAFTA в номинации Лучшая мужская роль второго плана в ленте "Поймай меня, если сможешь".

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Автор: УНИАН