Кристен Стюарт сыграет леди Ди в новом фильме

Картина расскажет о нескольких днях из жизни покойной принцессы Уэльской.

Чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин, четыре года назад снявший фильм «Джеки» о Жаклин Кеннеди, приступил к работе над новой лентой «Спенсер». Ларраин работает над фильмом о принцессе Диане, а главная роль досталась 30-летней Кристен Стюарт.

По замыслу режиссера, картина расскажет о нескольких днях из жизни покойной принцессы Уэльской. Пабло Ларраин сфокусирует внимание на начале 1990-х годов, когда брак принца Уэльского развалился и его супруга приняла решение отказаться от будущего статуса жены короля, сообщает Deadline.

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"Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она решает не быть королевой, то сценарий сказки переворачивается с ног на голову", - рассказал Ларраин.

Он признался, что выбрал Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы, так как актриса придаст образу главной героини загадочность.

"Кристен — одна из самых замечательных актрис современности. Чтобы фильм получился, нам важно сохранить в нем некую тайну. Кристен может быть очень загадочной, а также хрупкой и сильной. Нам и нужно это сочетание", — сказал режиссер.

Как сообщал ранее УНИАН, на официальном YouTube-канале Amazon Studios был опубликован первый трейлер биографического триллера "Сиберг", главную роль в котором сыграла 29-летняя Кристен Стюарт.

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