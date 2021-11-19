"Лучшие выходные" - самая громкая комедия этой зимы.

С чего начинаются безумные приключения? Конечно же из того, что абсолютно все идет не по плану - точь-в-точь, как у героев новой комедии "Лучшие выходные". Четыре истории, куча комедийных ситуаций, трогательных моментов, масштабных сцен и звезд - все это в первом официальном трейлере.

Здесь отнюдь не обойдется без романтики. Мечтательный немец Ганс (Элиас Райхерт) отправляется в Киев на Atlas Weekend, чтобы, как тот принц на белом коне, покорить свою любимую Ольгу (Дарья Петрожицкая), с которой он до того общался только в Инстаграме. Но единственное, что сейчас волнует Ольгу - хедлайнер Питер Похер (Йорг Бертхольд), самый настоящий "rock star". Но за одну ночь происходит почти невозможное - популярный певец теряется в столице (не без участия Ганса). И кто же поможет им в поисках? Главный хейтер фестиваля - Алексей Дурнев.

А как проведут свои #лучшиевыходные ребята (Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Кириченко, Валерий Морозов) из Кривого Рога? Заядлые тусовщики успеют немного зажариться (еще один спойлер - не на солнце), остыть в бассейне и даже несколько раз потерять "жениха". Именно ради него банда собралась в столицу, чтобы провести самый громкий мальчишник. Какие неожиданные признания перечеркнут все планы шалопаям?

Читайте такжеЭкс-участник выдал всю правду о шоу "Холостячка"Будем откровенными, далеко не все умеют отрываться на полную. До этого времени такой же была и Мера (Наталья Бабенко) - карьеристка с синдромом отличницы, чья опека над братом Лесиком (Тарас Денисюк) часто сводится к запретам наподобие "не смотри то, не ешь это". Но эти выходные точно выйдут из-под ее контроля: Лесик будет отрываться на фестивале вместе с зажигательной alyona alyona и ее друзьями, а Мири придется обегать на каблуках пол Киева и всю территорию Atlas Weekend, разыскивая братика.

А еще вы познакомитесь с решительной 15-летней Алисой (Алина Чебан), которая отправляется в первое самостоятельное путешествие, чтобы найти того, чьим творчеством вдохновлялась всю свою жизнь. Удастся ли девушке найти общий язык со своим идеалом - отцом-рокером (Георгий Хостикоев) и наладятся ли ее отношения с мамой (Ирма Витовская), которая обожает творчество VERKA SERDUCHKA & band? Спойлер: яркая звезда колоритной певицы, ее мамы и веселого бэнда тоже засветится в трейлере.

Все это - только начало "Лучших выходных". Смотрите первый официальный трейлер под саундтрек от The HARDKISS, Onuka, alyona alyona и Артема Пивоварова скоро во всех кинотеатрах страны и планируйте поход в кино уже с 02.02.2022 года.

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Автор: Диана Могилевич