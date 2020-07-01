Появился дублированный трейлер приключенческого фильма "Кингс Мэн" (видео)
12:38, 01 июля 2020Кино и музыка
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Картина рассказывает о становлении первого независимого разведывательного агентства в "Кингс Мэн".
Фильм выйдет на большие экраны Украины 17 сентября / фото: www.image.net/thekingsman
Появился дублированный трейлер приключенческого фильма "Кингс Мен", дублированный на украинский язык.
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Сюжет фильм рассказывает о том, что в то время, как самые страшные тираны и преступные гении в истории планируют начало войны, которая уничтожит миллионы жизней, один человек должен бросить вызов времени, чтобы остановить их. Картина рассказывает о становлении первого независимого разведывательного агентства "Кингс Мэн".
Фильм выйдет на большие экраны Украины 17 сентября.
фото: www.image.net/thekingsman
Режиссером ленты стал Мэтью Вон, а главные роли сыграли Рэйф Файнзом, Джемма Артертон, Рис Иванc, Гуд, Том Голландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль и Джимон Гонсу и Чальз Дэнс.
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