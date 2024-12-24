Киевстар ТВ расширяет доступ к платформе по случаю Рождества и Нового года

По случаю рождественско-новогодних праздников Киевстар ТВ расширяет доступ к любимому контенту с 24 декабря 2024 года до 2 января 2025 года.

Каждый желающий сможет посмотреть фильмы, сериалы, мультфильмы и телепередачи. Пользователям стоит только авторизоваться на платформе, указав свой номер телефона. Однако предложение не распространяется на контент категории "Покупка". Некоторый контент может требовать дополнительной оплаты в соответствии с требованиями правообладателей.

Для того, чтобы присоединиться к праздничному просмотру, достаточно загрузить приложение Киевстар ТВ на смартфон, планшет или телевизор, или зайти на веб-версию платформы. После этого расширенный доступ активируется автоматически.

К слову, видеобиблиотека Киевстар ТВ насчитывает более 20 000 фильмов, сериалов и шоу. Традиционно накануне зимних праздников наибольшей популярностью среди украинских зрителей пользуются рождественско-новогодние фильмы. На основе предпочтений украинцев Киевстар ТВ подготовила подборку новогодних лент, которые создают атмосферу тепла и семейного уюта, а также украинских премьер, ставших событиями года.

Видео дня

Рождественско-новогодняя подборка от Киевстар ТВ:

Классика зимнего кино: "Рождество с Кластерфанками" (2021) - семейная комедия о бизнесвумен Холли, которая приезжает в провинциальный городок с целью приобрести семейный отель. Там она встречает племянника бывших владельцев, и между ними возникают чувства.

Украинское: "Щедрик" (2022) - историческая драма украинско-польского производства о событиях Второй мировой войны.

Новый украинский сериал: "Новогодний переполох" (2024) - накануне Нового года в небольшом уютном отеле в Карпатах, при содействии его хозяина Ивана, судьба сводит вместе людей с совершенно разными жизненными путями.

Мультфильмы для всей семьи: "Рождественская история" (2009) - классический мультфильм от студии Disney для всей семьи; "Стражи легенд" (2012) - фэнтезийный мультфильм о команде легендарных персонажей, которые объединяются, чтобы защитить детей всего мира от злого духа Питча.

Больше лент к праздникам смотри в подборке.

Киевстар ТВ уже 5 лет объединяет семьи, даря новые впечатления и знакомя с историями киновселенных. В эти праздничные дни платформа хочет стать еще ближе к каждому зрителю, ведь всегда есть что-то новое на Киевстар ТВ.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

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