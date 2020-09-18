20-летний Киану Ривз / скриншот с видео
Канадский телеканал CBC поделился настоящим видеосюжетом, который ведет 20-летний канадский актер Киану Ривз.
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Сам сюжет впервые появился на телевидении в 1984 году, когда еще неизвестный Ривз работал репортером на этом канале. Репортаж был частью программы Going Great – выпуск, который телеканал выложил у себя в соцсетях был про Канадскую международную конвенцию плюшевых мишек.
«Киану ходил среди людей и расспрашивал очень важные вопросы – почему плюшевых медведей всегда зовут Тедди, общается с игрушками и даже дерется с одной из них», – пишет Bored Panda.
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