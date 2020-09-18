Сам сюжет впервые выпустили на телевидении в 1984 году.

Канадский телеканал CBC поделился настоящим видеосюжетом, который ведет 20-летний канадский актер Киану Ривз.

Читайте такжеКиану Ривз снова вернется к роли киллера Джона УикаВидео опубликовано в Twitter канала.

Сам сюжет впервые появился на телевидении в 1984 году, когда еще неизвестный Ривз работал репортером на этом канале. Репортаж был частью программы Going Great – выпуск, который телеканал выложил у себя в соцсетях был про Канадскую международную конвенцию плюшевых мишек.

«Киану ходил среди людей и расспрашивал очень важные вопросы – почему плюшевых медведей всегда зовут Тедди, общается с игрушками и даже дерется с одной из них», – пишет Bored Panda.

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Автор: Катерина Шварц