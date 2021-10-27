Совместный просмотр мультфильма поможет вам лучше узнать своего ребенка.

Психологи утверждают, что родители, которые смотрят мультики вместе со своими детьми, быстрее и лучше узнают внутренний мир ребенка. Во время просмотра нужно обращать внимание на реакцию малыша - с каким героем он себя ассоциирует, что ему нравится в сюжете, а что - нет. Так у вас получится быть ребенку не только родителем, но и другом.

К тому же, существуют мультики, которые стоит посмотреть взрослым, так как они наполнены глубоким философским смыслом.

Кунг-фу панда

История о том, как главный герой - неуклюжий панда По хочет стать мастером кунг-фу.

Мультфильм раскрывает личность персонажа с нескольких сторон и несет главный посыл - не существует никаких "волшебных таблеток" для достижения своей цели. Родители, посмотрев фильм, смогут понять, что нужно учитывать желания и способности ребенка, а не делать из него того, кем он должен стать по вашему мнению.

Как приручить дракона

Повествование начинается с того, как где-то в Скандинавии маленький мальчик с помощью катапульты сбивает одного из наиболее опасных драконов, но вместо того, чтобы убить, решает приручить его.

Создатели мультфильма обращаются к зрителям с важным посланием - обратить внимание на характер ребенка и его поведение. Главная мысль, заложенная в сюжет - принимайте детей такими, какие они есть и не требуйте, чтобы они оправдывали ваши ожидания. Помните о том, что сила не только в мышцах, развивайте в своем малыше то, что заложено природой.

Гадкий я

Злодей Грю - человек, который обрел популярность благодаря воровству Статуи Свободы. У главного героя есть конкурент, которого Грю должен победить. И все мысли персонажа были только об этом, пока в его жизни не появились дети.

Психологи считают, что данный мультфильм - один из лучших для всех возрастов. В легкой и шутливой форме создатели показывают, как много может сделать ребенок ради того, чтобы родители им гордились. А также говорят о том, что даже самый отчаянный злодей станет добрым, если почувствует, что его любят.

ВАЛЛ-И

Знаменитый мультфильм от студии Walt Disney, сюжет которого разворачивается в далеком будущем, когда на Земле остались только роботы.

Скорее всего, такой мультик больше понравится именно взрослым. Ребенок удивится фантастическому миру, забавным шуткам и причудливым обликам героев. Но люди постарше обязательно поймут философию мультфильма. Эта картина о роботах и людях, о наших страхах и опасениях, о самых искренних чувствах и об истинных ценностях.

Король Лев

Премьера мультфильма состоялась в 1994 году и уже тогда он стал культовым. Действия происходят в африканской саванне, где правит лев Мустафа. У него рождается наследник Симба и все звери этому рады, кроме родного брата Мустафы.

Если вы не видели этот мультфильм - мы однозначно рекомендуем его к просмотру. В нем описаны абсолютно все составляющие нашей жизни: отношения с родными, поиск себя, верность и подлость людей вокруг. Посмотрев его, вы сможете поговорить с ребенком о том, как важна справедливость и сила духа.

Важное уточнение: если ваш ребенок совсем маленький, будьте осторожны - сцену, где погибает Мустафа, не каждый взрослый переносит спокойно, не говоря уже о детях.

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Автор: Кристина Кащавцева