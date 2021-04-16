Премьера фильма запланирована на 29 июля 2022 года.

Известный датский актер Мадс Миккельсен снимется в пятой части франшизы об американском археологе Индиане Джонсе.

Читайте такжеНовый фильм об Индиане Джонсе снимет не Спилберг: названо имя режиссераОб этом пишет Deadline.

Производство фильма планируют начать этим летом, а премьера должна состояться 29 июля 2022 года.

Индиана Джонс: что известно о новом фильме

Главную роль в фильме сыграет актриса Фиби Уоллер-Бридж.

В картине также снимется 78-летний Харрисон Форд, который сыграл Индиану Джонса во всех частях франшизы.

Продюсером фильма станет Стивен Спилберг, режиссер предыдущих фильмов. Вместо него картину снимет Джеймс Мангольд.

Музыку для фильма напишет Джон Уильямс, который тоже работал над всеми фильмами франшизы.

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Автор: УНИАН