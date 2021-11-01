Группа выступит в Киеве 3 июня 2022 года.

Американская инди-рок-группа Imagine Dragons впервые дала концерт в Киеве четыре года назад. Тогда они заставили поклонников буквально "взорвать" сайт по продаже билетов, а потом устроили грандиозное шоу на НСК "Олимпийский".

Солист группы Дэниэл Рейнольдс вышел на сцену в одних шортах и свел своих поклонников с ума. Женщины визжали от восторга, а мужчины отрывались под любимые хиты. Всего на концерт тогда пришло более 50 тысяч людей.

Видимо, Imagine Dragons настолько понравилось в Украине, что они решили вернуться. Так, 3 июня 2022 года они дадут еще один концерт, на котором исполнят хиты из нового альбома. Билеты будут в продаже с 5 ноября 2021 года.

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Imagine Dragons — инди-рок-группа, в состав которой входят четыре человека. Была основана в Лас-Вегасе в 2008 году. Название группы представляет собой анаграмму, значение которой знают лишь участники самой группы. Они быстро обрели популярность.

Стали известны после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звёздами 2013 года и самой большой группой 2017 года, а журнал Rolling Stone назвал их сингл "Radioactive" самым большим рок-хитом года.

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Автор: Диана Могилевич