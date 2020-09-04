По мнению музыкантов, это их лучшая работа.

Британский синти-поп-дуэт Hurts из Манчестера выпустил пятый студийный альбом – Faith.

Альбом презентовал вокалист Тео Хатчкрафт на странице Hurts в Facebook.

В него вошли 11 треков. Участники группы считают, что это, лучшая их работа.

«Я горжусь и чувствую себя счастливым. Я не был уверен, что этот день наступит. Первые дни создания этого альбома были бурными и пугающими. Лично это был один из самых мрачных и трудных периодов в моей жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог действовать и почти ничего не чувствовал. Я не знал, будет ли вообще альбом. Но время шло, становилось легче, и постепенно я вернулся к музыке. В конце концов, находя в этом большое утешение и катарсис», – отметил певец.

Читайте такжеAlyosha выпустила чувственную песню "Птаха" - она станет саундтреком к новому сериалу (видео)По его словам, он искренне верит, что этот альбом – одно из лучших музыкальных произведений, которые они когда-либо создавали:

«Мы решили противостоять нашим демонам, раскопать боль и показать вам все это. Это было сложно, временами невозможно, но как только все начало складываться, мы почувствовали, что ничто не может нас остановить».

Музыкант назвал альбом «сборником песен, написанных во время личного кризиса, который выпускается в кризисный мир».

«Это песни об изоляции, отчаянии, боли, сомнениях, печали и, конечно же, вере. Песни, которые поют на основании того, кем мы являемся. Каждый момент, который вы слышите, был обработан с особой тщательностью и вниманием. Мы жили с этими песнями и любили их последние 18 месяцев, но теперь они ваши. Я надеюсь, что вы найдете в них утешение и убежище, как и я», – добавил вокалист Тео Хатчкрафт.

Многие из попавших в альбом композиций, уже доступны на YouTube-канале Hurts.

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Автор: Катерина Шварц