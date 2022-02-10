Премьера запланирована на 2023 год.

Стриминговый сервис Hulu заказал 20 новых эпизодов популярного мультфильма для взрослых "Футурама", который выходил с 1999 по 2013 годы.

Об этом сообщает издание Variety.

По имеющейся информации, производство нового сезона начнется в этом месяце, премьера запланирована на 2023 год.

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Над новыми эпизодами будут работать Мэт Грейнинг и Дэвид Коэн (David X. Cohen), создававшие сериал вместе с самого начала, а также являющиеся авторами "Симпсонов".

Ожидается, что вернется в полном составе в оригинальная группа озвучивания. Под вопросом - участие Джон Ди Маджио, который озвучивал Бендера и нескольких второстепенных персонажей.

В соцсетях он отреагировал на многочисленные призывы фанатов к участию в шоу. Он поблагодарил за их беспокойство и пообещал держать в курсе своего потенциального участия в проекте.

Что известно о мультсериале "Футурама"

Это культовый американский анимационный сериал, созданный на студии 20th Century Fox.

В Украине показ шел на канале M1 с 2007 по 2009 год. С 2010 по 2016 года транслировался на канале QTV. С июня 2018 года транслируется на канале НЛО TV.

Последняя серия оригинального шоу вышла 4 сентября 2013 года, а первая - 28 марта 1999 года.

Действие сериала происходит в Новом Нью-Йорке в 3000 году. Сюжет сосредоточен на жизни Филиппа Фрая, 25-летнего разносчика пиццы, который был случайно заморожен в криогенной камере за несколько секунд до начала 2000 года. Это позволило ему благополучно прожить тысячу лет. В новом мире он встречает группу новых друзей, среди них - одноглазая мутантка Лила, робот Бендер, склонный к алкоголизму и совершению краж и другие.

Сериал неоднократно был отмечен премиями "Энни" и "Эмми".

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