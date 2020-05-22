Холостяк 10: кто победил в шоу и получил кольцо (фото, видео)

Победительницей 10 сезона шоу стала Даша.

В пятницу, 22 мая, в 19:00 стартовал последний выпуск шоу «Холостяк-10», и мы узнали имя победительницы проекта. Это - 23-летняя гимнастка Даша.

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Главный герой шоу и две оставшиеся девушки — Даша и Дана — отправились в Барселону и провели свои последние свидания на проекте «Холостяк 10».

Финал Холостяка 10: что произошло в финале шоу Холостяк 10

Холостяк отправился на два решающих свидания с девушками, и прошли они в абсолютно разной атмосфере.

Так, с Дашей Макс погрузился в аквариум с акулами. От Даны Макс услышал откровения, и девушка вновь порадовала его своими стихами.

Финал "Холостяка 10": как прошли свидания с девушками

Как прошло свидание с Дашей

Пара отправилась в океанариум, общение прошло в очень теплой атмосфере. Но когда после этого во время прогулки Макс спросил девушку, чего она хочет, та не ответила. Это очень разозлило «холостяка», Даша в ответ сказала, что в этот момент они вообще друг друга не понимают.

Но в итоге девушка извинилась и сказала, что хочет серьезных отношений с Максом. Далее пара провела вечер в более интимной обстановке.

Даша была немного разочарована в свидании, она ждала, что Макс признается ей в любви.

Свидание оборвалось неожиданно, «холостяк» ушел, а Даша даже расплакалась. Причина такого неприятного финала - желание девушки услышать признание в любви от Макса.

Как прошло свидание с Даной

Затем было свидание с Даной, девушка шла на него в прекрасном настроении. Пара провела время, разрисовывая бокалы, они постоянно смеялись и шутили, общение проходило в легкой обстановке.

Макс и Дана насладились совместным времяпровождением, «холостяк» рассказал о достоинствах девушки. Что, несомненно, порадовало финалистку проекта.

«Мне хочется серьезных отношений», - призналась Дана. Она добавила, что ей очень легко с Максом.

Закончилась встреча парочки очень страстными поцелуями и ласками.

Финальная церемония роз

Когда Даша подошла к «холостяку», он признался, что действовал немного импульсивно во время свидания.

Даша предстала в белом оригинальном платье с глубоким декольте, ее волосы были собраны.

Дана же - полная противоположность, она появилась на церемонии роз в ярком красном платье, подчеркивающем ее фигуру.

Макс вспомнил во время церемонии роз самые приятные моменты в свиданиях с девушками и поблагодарил их за все.

Кто получил розу и победил в проекте

Во время церемонии роз Макс попросил прощения у Даны и провел ее, победительницей десятого сезона шоу "Холостяк" стала 23-летняя гимнастка Даша.

"Холостяк 10" финал смотреть онлайн: 12 выпуск шоу "Холостяк" 22.05.2020

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