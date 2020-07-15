Опубликованы первые кадры нового сериала по комиксам Marvel
11:29, 15 июля 2020Кино и музыка
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В первом сезоне будет 10 эпизодов, премьера намечена на октябрь этого года.
Трейлер «Хелстрома» покажут на San Diego Comic-Con / фото IGN
В сети появились первые кадры предстоящего сериала-хоррора Hulu "Хелстром" (Helstrom) по комиксам Marvel.
Фото опубликовало издание IGN.
фото IGN
фото IGN
В центре сюжета мистического триллера окажутся Дэймон и Анна Хелстром (Том Остин и Сидни Леммон), сын и дочь таинственного и могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины. Они обладают сверхъестественными способностями и выслеживают "худших представителей человечества".
В первом сезоне будет 10 эпизодов, премьера намечена на октябрь этого года.
фото IGN
фото IGN
Ожидается, что трейлер «Хелстрома» покажут на San Diego Comic-Con в конце июля. Сериал стартует на Hulu в октябре.
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