Опубликованы первые кадры нового сериала по комиксам Marvel

В первом сезоне будет 10 эпизодов, премьера намечена на октябрь этого года.

В сети появились первые кадры предстоящего сериала-хоррора Hulu "Хелстром" (Helstrom) по комиксам Marvel.

Фото опубликовало издание IGN.

В центре сюжета мистического триллера окажутся Дэймон и Анна Хелстром (Том Остин и Сидни Леммон), сын и дочь таинственного и могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины. Они обладают сверхъестественными способностями и выслеживают "худших представителей человечества".

В первом сезоне будет 10 эпизодов, премьера намечена на октябрь этого года.

Ожидается, что трейлер «Хелстрома» покажут на San Diego Comic-Con в конце июля. Сериал стартует на Hulu в октябре.

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