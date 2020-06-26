Вышел новый трейлер фильма-катастрофы "Гренландия" с Джерардом Батлером

По сюжету на Землю стремительно мчится комета, которая может устроить настоящий апокалипсис.

Опубликован новый трейлер фильма Рика Романа Во "Гренландия". Одним из продюсеров выступает Бэзил Иваник, который работал над трилогией "Джон Уик".

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Главные роли в картине сыграли Джерард Батлер и Морена Баккарин.

По сюжету на Землю стремительно мчится комета, которая может устроить настоящий апокалипсис. В эпицентре ужаса и хаоса оказываются и главные герои, семья Гаррити. Супруги Джон и Эллисон хватают своего сына и направляются в безопасное место. Однако на пути героев ждет много проблем. Люди сходят с ума и поддаются панике. Но героям надо постараться выжить и добраться до убежища.

Премьера фильма "Гренландия" запланирована на 13 августа.

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