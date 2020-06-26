Вышел новый трейлер фильма-катастрофы "Гренландия" с Джерардом Батлером
Опубликован новый трейлер фильма Рика Романа Во "Гренландия". Одним из продюсеров выступает Бэзил Иваник, который работал над трилогией "Джон Уик".
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Главные роли в картине сыграли Джерард Батлер и Морена Баккарин.
По сюжету на Землю стремительно мчится комета, которая может устроить настоящий апокалипсис. В эпицентре ужаса и хаоса оказываются и главные герои, семья Гаррити. Супруги Джон и Эллисон хватают своего сына и направляются в безопасное место. Однако на пути героев ждет много проблем. Люди сходят с ума и поддаются панике. Но героям надо постараться выжить и добраться до убежища.
Премьера фильма "Гренландия" запланирована на 13 августа.
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