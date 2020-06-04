ГогольFest в этом году пройдет в Фастове и получит специальное название
15:57, 04 июня 2020Кино и музыка
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Одной из локаций будущего фестиваля станет территория бывшего военного городка, которая сейчас находится в запущенном состоянии.
Фестиваль будет носить специальное название FastFest / УНИАН
Фестиваль современного искусства ГогольFest состоится в Фастове 19−20 сентября. Фастовский фестиваль будет носить специальное название FastFest.
Об этом сообщает Фастовский городской совет.
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3 июня состоялась первая встреча руководства фестиваля и представителей города, где обсудили организационные моменты и концепции фестиваля FastFest.
Одной из локаций будущего фестиваля станет территория бывшего военного городка, которая сейчас находится в запущенном состоянии.
ГогольFest - это международный мультидисциплинарный фестиваль. С 2007 до 2019 года его посетили 575 тыс. зрителей.
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