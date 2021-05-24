Актер сыграет главную роль.

Известный актер Генри Кавилл сыграет главную роль в новой версии фильма "Горец" компании Lionsgate.

Фильм находился в подвешенном состоянии около 10 лет - то актеры менялись, то режиссеры. И вот только сейчас съемки над картиной продолжатся.

Постановщиком фильма станет Чад Стагелски (франшиза "Джон Возраст"). Сценарий написала Керри Вилльямсон ("Я, Алекс Кросс", "Семь сестер"). Сюжет пока не раскрывается, поэтому неизвестно кого именно сыграет Кавилл.

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Автор: Диана Могилевич