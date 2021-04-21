Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.
Об этом говорится в сообщении СТБ.
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Прямой эфир состоится 18, 20 и 22 мая в 22:00.
65 песенный конкурс проходит в этом году в Роттердаме. Украину будет представлять победитель национального отбора-2020 группа Go-A с песней "SHUM". Впервые на Евровидении Украина будет звучать полностью на украинском языке.
Всего в шоу примут участие представители из 39 стран.
Евровидение-2021: прямая трансляция
Наблюдать за конкурсом и болеть за "Go-A" зрители смогут в эфире двух телеканалов - СТБ и UΛ:Перший. В эфире СТБ трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула, на UΛ: Перший – Тимур Мирошниченко.
Евровидение 2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "SHUM"
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