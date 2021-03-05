Выход фильма "Форсаж-9" снова перенесли
Студия Universal Pictures в третий раз перенесла премьеру очередной части боевика "Форсаж 9".
Читайте такжеПремьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" снова перенеслиОб этом сообщает издание The Variety и называет новую дату выхода фильма - 25 июня.
Вероятная причина переноса премьеры картины - страх киностудии, что она может не окупиться, ведь в ленту вложили $200 млн.
"Форсаж-9": что известно
- Главную роль в фильме исполнил Вин Дизель. Режиссером картины стал Джастин Лин. Ранее в тизере показали главных героев – Доминика Торетто и Летти Ортис, которые теперь живут счастливой семейной жизнью и воспитывают сына. Но этой идиллии угрожает какая-то опасность.
- Изначально фильм намеревались выпустить в апреле апреля 2021 года, а затем - в мае.
- Ранее стало известно, что франшиза завершится одиннадцатым фильмом.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram