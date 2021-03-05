В киноиндустрии все еще существуют значительные ограничения, из-за которых выход фильмов приходится переносить.

Студия Universal Pictures в третий раз перенесла премьеру очередной части боевика "Форсаж 9".

Читайте такжеПремьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" снова перенеслиОб этом сообщает издание The Variety и называет новую дату выхода фильма - 25 июня.

Вероятная причина переноса премьеры картины - страх киностудии, что она может не окупиться, ведь в ленту вложили $200 млн.

"Форсаж-9": что известно

Главную роль в фильме исполнил Вин Дизель. Режиссером картины стал Джастин Лин. Ранее в тизере показали главных героев – Доминика Торетто и Летти Ортис, которые теперь живут счастливой семейной жизнью и воспитывают сына. Но этой идиллии угрожает какая-то опасность.

Изначально фильм намеревались выпустить в апреле апреля 2021 года, а затем - в мае.

Ранее стало известно, что франшиза завершится одиннадцатым фильмом.

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Автор: Ольга Робейко