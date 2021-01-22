Премьеру 25-го фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» перенесли на октябрь.
Читайте такжеНе время выходить: новый фильм о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 годИзначально планировалось, что фильм должен был выйти весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дату премьерного показа сначала перенесли на ноябрь, а потом на апрель 2021 года.
«"Не время умирать" выйдет в мировой прокат 8 октября 2021 года»,— сказано на официальном сайте фильма.
В октябре 2020 года американская певица Билли Айлиш представила клип на заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде. Певица стала самым молодым автором главной песни в истории киноэпопеи о Бонде.
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