Изначально планировалось, что фильм должен был выйти весной 2020 года.

Премьеру 25-го фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» перенесли на октябрь.

Читайте такжеНе время выходить: новый фильм о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 годИзначально планировалось, что фильм должен был выйти весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дату премьерного показа сначала перенесли на ноябрь, а потом на апрель 2021 года.

«"Не время умирать" выйдет в мировой прокат 8 октября 2021 года»,— сказано на официальном сайте фильма.

В октябре 2020 года американская певица Билли Айлиш представила клип на заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде. Певица стала самым молодым автором главной песни в истории киноэпопеи о Бонде.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН