В период новогодних праздников хочется провести время с семьей, никуда не выходить и лениво проваляться дома все выходные. Предлагаем вам скоротать свободное время за просмотром новогодних и рождественских фильмов – интересных, добрых и поучительных. И этот список совсем не ограничивается классическими шедеврами "Один дома" и "Ирония судьбы".
А если вы хотите увлечь новогодней историей ребенка – мы подобрали для вас самые лучшие мультики про Новый год.
Чудо на 34-й улице
Шестилетняя Сюзан растет без отца и уже давно не верит в Санта-Клаус. Мама раскрыла ей правду про Санту и рассказала, что чудес не бывает. Сюзан составляет список подарков для Санты, хоть и не верит в него, а больше всего она хочет обрести отца. Однажды магазине девочка встречает настоящего Санту и понимает – чудеса случаются.
Только чудо
Этот фильм можно назвать первым украинским новогодним фэнтези. Зрителям понравится красивая природа в декорациях Карпат, множество чудесных существ и увлекательные приключения. Сюжет рассказывает о двух детях Северине и Анике, которые отправляются в опасное путешествие на край света, чтобы найти лекарство для больного отца.
Щелкунчик и четыре королевства
В основе этой эпичной киносказки – известная сказка о щелкунчике, рассказанная на новый лад. Маленькая девочка по имени Клара растет умной не по годам. Однажды она активирует игрушку от родителей и попадает в фентезийный мир, где она должна найти Щелкунчика и победить опасного Мышиного короля.
Семьянин
Этот фильм рассуждает на вечную тему: что важнее – семья или карьера. Главный герой – успешный и бездетный бизнесмен, довольный своей жизнью. Однажды под Рождество он просыпается не в своем особняке, а в шумном доме, полным детей. Главному герою нужно разобраться, как вернуть прошлую жизнь и что для него лучше – быть счастливым, но небогатым семьянином, или же жить в роскошном одиночестве.
Плохой Санта
Осторожно! Это фильм 18+. Отличное новогоднее кино для взрослой компании. Главный герой Уилли - бабник, вор и пьяница, который вместе со своим другом наряжается в Санту, творит непотребства и грабит торговые центры. Готовясь к очередному ограблению, Уилли встречает глуповатого мальчишку, который захотел подружиться с мужчиной. Этот ребенок проникает в его сердце, и Уилл хочет стать для него настоящим Сантой.
Вам также может быть интересно: