Фильмы на Новый год – самый лучший способ скоротать время дома в период праздников.

В период новогодних праздников хочется провести время с семьей, никуда не выходить и лениво проваляться дома все выходные. Предлагаем вам скоротать свободное время за просмотром новогодних и рождественских фильмов – интересных, добрых и поучительных. И этот список совсем не ограничивается классическими шедеврами "Один дома" и "Ирония судьбы".

А если вы хотите увлечь новогодней историей ребенка – мы подобрали для вас самые лучшие мультики про Новый год.

Чудо на 34-й улице

Шестилетняя Сюзан растет без отца и уже давно не верит в Санта-Клаус. Мама раскрыла ей правду про Санту и рассказала, что чудес не бывает. Сюзан составляет список подарков для Санты, хоть и не верит в него, а больше всего она хочет обрести отца. Однажды магазине девочка встречает настоящего Санту и понимает – чудеса случаются.

Только чудо

Этот фильм можно назвать первым украинским новогодним фэнтези. Зрителям понравится красивая природа в декорациях Карпат, множество чудесных существ и увлекательные приключения. Сюжет рассказывает о двух детях Северине и Анике, которые отправляются в опасное путешествие на край света, чтобы найти лекарство для больного отца.

Щелкунчик и четыре королевства

В основе этой эпичной киносказки – известная сказка о щелкунчике, рассказанная на новый лад. Маленькая девочка по имени Клара растет умной не по годам. Однажды она активирует игрушку от родителей и попадает в фентезийный мир, где она должна найти Щелкунчика и победить опасного Мышиного короля.

Семьянин

Этот фильм рассуждает на вечную тему: что важнее – семья или карьера. Главный герой – успешный и бездетный бизнесмен, довольный своей жизнью. Однажды под Рождество он просыпается не в своем особняке, а в шумном доме, полным детей. Главному герою нужно разобраться, как вернуть прошлую жизнь и что для него лучше – быть счастливым, но небогатым семьянином, или же жить в роскошном одиночестве.

Плохой Санта

Осторожно! Это фильм 18+. Отличное новогоднее кино для взрослой компании. Главный герой Уилли - бабник, вор и пьяница, который вместе со своим другом наряжается в Санту, творит непотребства и грабит торговые центры. Готовясь к очередному ограблению, Уилли встречает глуповатого мальчишку, который захотел подружиться с мужчиной. Этот ребенок проникает в его сердце, и Уилл хочет стать для него настоящим Сантой.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова