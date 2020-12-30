Первый фильм вышел на экраны в сентябре 2011 года.

Режиссер фильма-катастрофы "Заражение" Стивен Содерберг работает над сиквелом картины.

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"У нас со Скоттом Бернсом (сценарист) в разработке проект, который станет своего рода философским продолжением "Заражения", но в другом контексте. Это будут два похожих волоска, но совершенно разного цвета", - отметил он

Фильм "Заражение" Стивена Содерберга: что известно

Фильм-катастрофа с участием Мэтта Деймона, Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренса Фишборна, Марион Котийяр.

Сюжет повествует о вирусе, который распространяется через фомиты, попытках медицинских исследователей и представителей общественного здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии и в конечном итоге открытии вакцины, которая сдержала распространение вируса.

Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 миллиона долларов в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 миллиона долларов.

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Автор: Катерина Шварц