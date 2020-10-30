Лента станет продолжением "Хэллоуина" 2018 года.

Накануне Дня всех святых студия Universal поделилась новым тизером фильма "Хэллоуин убивает" - новой части франшизы, начавшейся в 1970-х с культовой картины Джона Карпентера.

Читайте такжеТарантино посоветовал фильм для просмотра на ХэллоуинЛента станет продолжением "Хэллоуина" 2018 года. Режиссером обоих фильмов стал Дэвид Гордон Грин. Он также работает над финалом трилогии под названием "Хэллоуин заканчивается" (сейчас его производство приостановлено из-за коронавируса, лента выйдет в 2022 году), передает 112.ua.

Главную роль в ленте "Хэллоуин убивает" играет Джейми Ли Кертис. В фильме героине Кертис Лори Строуд предстоит вновь столкнуться с жестоким маньяком Майклом Майерсом (Ник Касл). Также в ленте снимутся Джуди Грир, Энди Матичак, Кайл Ричардс, Нэнси Стивенс и Чарльз Сайферс. Актерский состав дополнят Энтони Майкл Холл и Роберт Лонгстрит.

"Хэллоуин убивает" выйдет в кинотеатрах 15 октября 2021 года - премьеру фильма перенесли на год из‑за пандемии коронавируса.

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Автор: УНИАН