Украинская группа Go-A Band с песней "Shum" оказалась на 18 строчке.

Сейчас первое место занимает исландская группа Daði & Gagnamagnið, хотя конкурсную композицию они еще не представили. На втором месте - литовский бэнд THE ROOP с песней "Discoteque".

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На третьем месте оказалась Швеция, однако ни исполнитель, ни песня еще не известны. Представительница Франции Barbara Pravi с композицией "Voilà" занимает четвертое место. Пятую и шестую позиции занимают Россия и Болгария.

Украинская группа Go-A Band с песней "Shum" оказалась на 18 строчке. Хотя до объявления песни они занимали 36 место.

Букмекеры уже начали делать ставки.

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Конкурс будет проводиться в Роттердаме, но если страны снова объявят жёсткий карантин, Роттердам будет проводить конкурс без зрителей, а участвующие страны будут выступать в студиях своих стран

Начиная с конкурса 2021 года исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы снизить количество членов делегации, расширить творческий потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора

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Автор: УНИАН