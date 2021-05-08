Первый полуфинал конкурса состоится 18 мая.

Представители Украины на конкурсе Евровидение 2021 группа Go_A отправилась в Роттердам.

Читайте такжеЕвровидение 2021 проведут со зрителями, но есть ограничения (видео)Об этом музыканты сообщили в Instagram. Артисты, которые выйдут на сцену конкурса в первом полуфинале - 18 мая, опубликовали видео, снятое в столичном аэропорту "Борисполь".

В ролике музыканты в защитных масках позируют на камеру с украинским флагом.

"Мы отправляемся в Роттердам", - подписали видео артисты.

Уже завтра у музыкантов состоится первая репетиция на сцене Ahoy Arena, которую недавно представили организаторы конкурса.

Поклонники пожелали группе в комментариях хорошего выступления и вернуться домой с победой.

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум".

Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.

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Автор: Ирина Погорелая