Певица не поедет в Роттердам из-за пандемии коронавируса.

Участница от Австралиии на песенном конкурсе Евровидение-2021 певица Montaigne не сможет выступить на сцене конкурса в Роттердаме.

Читайте такжеВ тройке фаворитов Евровидения 2021 произошла ротация - прогноз букмекеров (фото)Новостью об отсутствии австралийской делегации на конкурсе 24-летняя исполнительница поделилась в Instagram. Сообщается, что оценив варианты и приняв все во внимание, австралийская делегация решила не ехать на конкурс Евровидение из-за проблем, связанных с поездками в Роттердам и обратно в период пандемии COVID-19.

"С сожалением сообщаю вам, что в этом году я не поеду в Роттердам на Евровидение. Но я в восторге от того, что могу представить Technicolor. Я буду участвовать, но удаленно. Мы вышлем выступление с песней Technicolor из Австралии", — сообщила певица.

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Автор: Ирина Погорелая