Пройдет Евровидение 2021 в нидерландском городе Роттердам. Конкурс стартует 18 мая – тогда состоится первый полуфинал, 20 мая будет второй полуфинал. А уже 22 мая отгремит финал.

Евровидение 2021 пройдет по сценарию В: количество людей в каждой делегации будет уменьшено по сравнению с предыдущими годами. Численность журналистов тоже ограничена до 500 человек. И еще 1 тысяча представителей СМИ будут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.Читайте такжеЕвровидение 2021: когда и где будет проходит, кто будет представлять Украину на конкурсе

Такое решение приняли Европейский радиовещательный союз (EBU) совместно с голландскими телерадиокомпаниями и организаторами конкурса. Об этом сообщает Eurovision Ukraine на своей странице в Facebook.

Пока не сообщается, сможет ли аудитория присутствовать на репетициях и главных шоу. Кроме того, не обнародован перечень мероприятий в Роттердаме во время песенного конкурса.

Всем зарубежным участникам песенных соревнований рекомендуется побыть на карантине в течение 5 дней перед вылетом в Нидерланды. Они должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 максимум за 72 часа до полета.

"Наша цель четкая: предотвратить передачу вируса во время события. В случае, когда у кого-то обнаружат положительный результат теста на COVID-19, вступит в силу наш протокол изоляции. Если участник не сможет выступить в прямом эфире, будет использована резервная запись", - заявил Сиэтсе Баккер, исполнительный продюсер шоу.

Кроме того, по прибытии в Роттердам делегации должны оставаться в своем отеле, за исключением случаев, когда они едут в "Ahoy Arena" на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой.

Отмечается, что всех, кто работает на арене, включая персонал и прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении.

"Мы движемся вперед с нашими планами создать безопасный конкурс песни "Евровидение", где все артисты будут выступать вживую. Но здоровье и безопасность всех, кто участвует в конкурсе - наш приоритет", - подчеркнул Мартин Остердал, исполнительный руководитель конкурса.

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко