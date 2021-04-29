В этом году на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 Мальту будет представлять певица Дестини Чукуньере.

Дестини уже триумфировала на "Евровидение" - в 2015 году она принесла победу Мальте на детской версии конкурса с песней "Not My Soul".

В 2021 году певица вернется на сцену "Евровидения" с песней "Je Me Casse".

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Энергичная композиция сочетает в себе такие музыкальные жанры, как электро свинг, поп, а также ритмы "four-on-the-floor", известные так же как "прямая бочка". Что касается вокальной составляющей, бридж из трех частей выводит на передний план вокал певицы, сочетая а капелла, госпел и обертоны соула, прежде чем перейти к совершению триумфальным возвращением к массивному хору.

По словам Дестини, песня является женским гимном уверенности и расширения прав и возможностей, призывая других женщин "ярко сиять для себя и поддерживать друг друга".

Стоит отметить, что Чукуньере также записала симфоническую версию песни "Je Me Casse" при участии Мальтийского филармонического оркестра. В официальном клипе представлены потрясающие выступления Destiny и оркестра, а также захватывающие дух виды Мальты и Гозо.

Что известно о Дестини Чукуньере

Дестини Чукуньере - мальтийская певица, победительница "Детского Евровидения" 2015 года. Дестини установила рекорд по количеству набранных баллов на "Детском Евровидении" - 185. Для Мальты эта победа стала второй за три года на "Детском Евровидении".

Представительница Мальты на Евровидении-2021. Она должна была представлять Мальту на отменённом из-за пандемии Евровидении-2020 с песней "All Of My Love" в первом полуфинале конкурса 12 мая 2020 года.

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Автор: Иван Бойко