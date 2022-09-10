Вышел трейлер украинского документального фильма "Этот дождь никогда не кончится" от режиссера Алины Горловой, который уже успел отличиться на мировых кинофестивалях.
Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм должен выйти 29 сентября 2022 года.
История в фильме разворачивается вокруг семьи 20-летнего Андрея Сулеймана. Вместе с родителями главный герой убегает из Сирии. Но война настигает главного героя и в Украине, где он становится волонтером Красного Креста. После смерти отца, Андрей решает похоронить его тело на родине.
Ленту сняла Алина Горлова ("Явных проявлений нет", "Холодный Яр. Интро"). Режиссер работает на передовой и в прифронтовой зоне, фиксируя жизнь во время войны. В этом году Алина Горлова вошла в национальный рейтинг "30 до 30" от Forbes – список молодых украинцев, которые будут влиять на будущее своих отраслей и отстраивать страну.
Картина "Этот дождь никогда не закончится" уже имеет выдающуюся фестивальную историю. В частности, мировая премьера фильма состоялась на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), где он получил награду За лучший дебют. Это крупнейшее в мире событие, посвященное документалистике.
Кроме награды на IDFA (Нидерланды), лента также победила на Международном кинофестивале документального кино о правах человека One World (Чехия), на Festival dei Popoli во Флоренции, а также завоевала главную награду – "Золотую лилию" за Лучший фильм на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия).
Картина получила признание и на родине. Она получила специальную правозащитную награду от независимой платформы Current Time на 18-м Международном кинофестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где состоялась национальная премьера. Также лента стала Лучшей документальной работой 2021 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".
"Этот дождь никогда не закончится" – копродукция Украины, Латвии, Германии и Катара. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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