В украинский прокат фильм должен выйти 29 сентября 2022 года.

Вышел трейлер украинского документального фильма "Этот дождь никогда не кончится" от режиссера Алины Горловой, который уже успел отличиться на мировых кинофестивалях.

Как сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм должен выйти 29 сентября 2022 года.

История в фильме разворачивается вокруг семьи 20-летнего Андрея Сулеймана. Вместе с родителями главный герой убегает из Сирии. Но война настигает главного героя и в Украине, где он становится волонтером Красного Креста. После смерти отца, Андрей решает похоронить его тело на родине.

Ленту сняла Алина Горлова ("Явных проявлений нет", "Холодный Яр. Интро"). Режиссер работает на передовой и в прифронтовой зоне, фиксируя жизнь во время войны. В этом году Алина Горлова вошла в национальный рейтинг "30 до 30" от Forbes – список молодых украинцев, которые будут влиять на будущее своих отраслей и отстраивать страну.

Картина "Этот дождь никогда не закончится" уже имеет выдающуюся фестивальную историю. В частности, мировая премьера фильма состоялась на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA), где он получил награду За лучший дебют. Это крупнейшее в мире событие, посвященное документалистике.

Кроме награды на IDFA (Нидерланды), лента также победила на Международном кинофестивале документального кино о правах человека One World (Чехия), на Festival dei Popoli во Флоренции, а также завоевала главную награду – "Золотую лилию" за Лучший фильм на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия).

Картина получила признание и на родине. Она получила специальную правозащитную награду от независимой платформы Current Time на 18-м Международном кинофестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где состоялась национальная премьера. Также лента стала Лучшей документальной работой 2021 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

"Этот дождь никогда не закончится" – копродукция Украины, Латвии, Германии и Катара. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Вас также могут заинтересовать новости: