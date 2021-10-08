Сингл MAMMAMIA войдет в сет-лист во время мирового турне группы в 2022 году.

Итальянская рок-группа Måneskin выпустила свой сингл под названием MAMMAMIA, который стал первым после победы на Евровидении с песней Zitti E Buoni.

Команда из Рима все же нашла время для создания сингла между попаданием в топ-40 США, появлением на обложке Vanity Fair Italia и продажей билетов на концерты мирового турне.

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Сингл MAMMAMIA войдет в сет-лист во время мирового турне группы в 2022 году, сообщается на сайте eurovision.

В Инстаграм группа также прокомментировала выход новой песни: "MAMMAMIA выходит сейчас (+ из-под контроля)".

Напомним, что песни группы Wanna Be Your Slave и кавер-версия Beggin’ получили колосальный успех во всем мире.

Что известно о группе Måneskin

Måneskin – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

В 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием Chosen, занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный мини-альбом, который вышел в середине декабря 2017 года.

Дебютный студийный альбом группы Il ballo della vita, вышедший в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парады еще нескольких европейских стран.

В этом году Måneskin выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале Sanremo с песней Zitti E Buoni и завоевал там первое место. На правах победителя участники группы представляли Италию на Евровидении 2021 в Роттердаме и одержали там победу с впечатляющими 524 очками.

Концерт Måneskin в Киеве

Группа Måneskin даст концерт 7 марта 2022 года в киевском клубе Stereoplaza. Продажа билетов стартовала 30 сентября.

Автор: Ирина Погорелая