Рецензия на мультфильм "Энканто": чему учит магическая анимация от Disney

Если вы разуверились в собственных силах и таланте, хотите отвлечься от серых будней, смело идите в кинотеатр посмотреть красочный волшебный мультфильм-мюзикл от Disney "Энканто".

Вышедшая в прокат мультипликационная лента "Энканто: Мир магии" - история семьи Мадригалов, каждый член которой получает волшебный дар и отдельную комнату. Вот только кудряшку Мирабель миновала эта участь. Для ребёнка это - повод для переживаний. Но, как окажется позже, девочка и без этого особенная.

Вокруг Мирабель все из ее семьи обладают особенным даром - кто-то очень сильный, кто-то разговаривает с птицами или исцеляет людей. А девочка в это время поёт о своей боли из-за того, что по взмаху ее руки ничего волшебного так и не случается.

Читайте также"Дом Гуччи": стоит ли смотреть самый ожидаемый фильм 2021 года (рецензия)События мультфильма создатели решили поместить в одну локацию - в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в красивом уголке под названием Энканто. Но это его ничуть не испортило. Даже наоборот - он получился очень многогранным и объемным.

В анимации "Энканто" очень много символов. Первый из них - свеча, благодаря которой семья Мадригалов получает дар. Это - символ зарождения чего-то нового и чудесного. И вообще в мультфильме очень много огоньков, что делает его жизнеутверждающим и согревающим в холодное время года. Второй символ - видения Бруно. Именно они становятся предвестником беды: разрушения дома семьи Мадригал и потери их дара, к которым якобы причастна Мирабель. Третьим символом стала желтая бабочка - старт нового этапа в жизни одаренной семьи, теперь уже искренне любящей друг друга.

В мультфильме очень много песен, это лента-мюзикл, ни одна из композиций авторства Лина-Мануэля Миранды на протяжении всей 1,5-часовой анимации не повторяется. А ещё картина насыщена разного вида звуками - различных предметов, животных, природы - дождя, ветра воды, что делает ее по-настоящему волшебной. Музыка здесь просто зажигательная. И да, очень неожиданно услышать рэп в такой анимации, но он здесь очень органичен. Отметим, что авторы ленты тщательно изучили культуру Колумбии и достигли максимальной аутентичности во всем - начиная от аудио- и заканчивая визуальной составляющей. За проектом стоят талантливейшие люди студии Disney: Джаред Буш ("Зверополис"), Байрон Говард ("Рапунцель", "Холодное сердце-2").

Создателям анимационных героев следует сказать: "Браво", персонажи прописаны очень детально. Каждая кудряшка, каждый мускул и даже каждый недостаток героев изображены очень искусно. А чего стоят костюмы в "Энканто": великолепные вышивки, яркие платья, стильные брюки! Украшения, макияж и прически мультяшных персонажей тоже тщательно продуманы.

Даже дом в ленте Disney можно назвать действующим лицом. Ведь он первым реагирует на угасание магии и начинает рушиться. А раньше дом Мадригалов плясал и играл с детьми, был целым миром для ее жильцов, в его комнатах вмещались целые горы и леса.

Новое творение Disney пропитано жизнеутверждающим духом, оно как будто намекает: если у тебя большое сердце и есть цель, к которой ты стремишься, — это самый большой дар, ты сможешь покорить весь мир. И это - круче любых сверхспособностей.

Очень сильный подтекст в мультфильме "Энканто" - у каждого из членов наделённой даром семьи есть свои травмы (идея "большие способности - тяжелая ноша ответственности"), зритель не видит сплоченности, поэтому над их домом и нависла опасность. Лишь путём их коллективного осознания всего масштаба трагедии подучится спастись каждому и их особняку. Конечно же, всех спасёт и объединит Мирабель. Эта картина Disney напоминает сеанс психотерапии, когда пациент копается в своих детских страхах и находит причины своих неудач из-за них уже во взрослом возрасте. "Ты больше, чем твой дар", — повторяйте своим детям звучащие в мультфильме слова как можно чаще, не старайтесь их "форматировать" под свои ожидания.

Одни из финальных кадров анимации - среди руин, но это не крах всех надежд, а лишь возможность начать жизнь с чистого листа. Да, мы сильны лишь тогда, когда сплочены. "Дар - в тебе", — утверждают герои мультфильма "Энканто". И с этим сложно не согласиться!

Итого: мультфильм обязателен к просмотру и взрослым, и детям, каждый здесь отыщет свои смыслы. А их в анимации предостаточно! Наша оценка - 8 из 10.

Об успехе картины свидетельствуют и прокатные данные: она стала лидером расширенного уик-энда в CША на День благодарения и за пять дней заработала более 40 млн долл.

Ольга Робейко

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