Рейтинг составили на основе 3500 сценариев.

Англо-американскую актрису Эмили Блант признали рекордсменкой по количеству ненормативной лексики в кино.

Читайте такжеНазваны самые популярные фильмы этого года, которые вышли онлайнРезультаты соответствующего исследования опубликовало издание Buzz Bingo. В ходе него изучили более 3500 сценариев фильмов.

Отмечается, что Блант использовала нецензурные выражения на экране 81 раз, 33 из них приходятся на триллер «Девушка в поезде».

Следомза ней в этом рейтинге разместились Дженнифер Лоуренс с 75 ругательствами, а замыкает тройку «лидеров» Лесли Манн, за которой числится 70 матерных слов.

Также в рейтинг вошли Фрэнсис МакДорманд (68), Вайнона Райдер (66), Жюли Дельпи (66), Мила Кунис (65), Кристен Уиг (65) и другие.

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Автор: УНИАН