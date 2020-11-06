Англо-американскую актрису Эмили Блант признали рекордсменкой по количеству ненормативной лексики в кино.
Читайте такжеНазваны самые популярные фильмы этого года, которые вышли онлайнРезультаты соответствующего исследования опубликовало издание Buzz Bingo. В ходе него изучили более 3500 сценариев фильмов.
Отмечается, что Блант использовала нецензурные выражения на экране 81 раз, 33 из них приходятся на триллер «Девушка в поезде».
Следомза ней в этом рейтинге разместились Дженнифер Лоуренс с 75 ругательствами, а замыкает тройку «лидеров» Лесли Манн, за которой числится 70 матерных слов.
Также в рейтинг вошли Фрэнсис МакДорманд (68), Вайнона Райдер (66), Жюли Дельпи (66), Мила Кунис (65), Кристен Уиг (65) и другие.
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